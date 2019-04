Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (2 WTA) a pierdut la tie-break setul secund in fața Carolinei Garcia (21 WTA), in primul meci al celei de-a doua zile de Fed Cup. Au fost momente de un dramatism ireal in prelungirile primului set, cand la scorul de 6-6 in tie-break, Simona a pierdut un punct dupa ce a alunecat pe zgura…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și-a aflat traseul de la WTA Stuttgart. Romanca intra direct in turul secund. Turneul WTA de la Stuttgart se desfașoara in perioada 20 - 29 aprilie 2019. Simona Halep este singura jucatoare din Romania calificata pe tabloul principal. Halep va debuta in turul secund impotriva…

- Daniel Dobre, 50 de ani, a plecat azi in Franța, pentru a fi alaturi de eleva lui, Simona Halep, 27 de ani, 2 WTA. Romania va infrunta Franța, sambata și duminica, in semifinalele Fed Cup, pe zgura de la Rouen. Alexandra Dulgheru, care a lucrat cu Dobre, a lansat teoria ca tehnicianul roman este doar…

- Simona Halep are nevoie de o singura victorie pentru a redeveni lider mondial și pentru a începe sezonul favorit, de zgura, de pe locul 1 WTA. Și-a egalat deja cea mai buna performanța a carierei la Miami. Cu un singur set cedat, în partida a doua, cu Polona Hercog, se poate spune ca…

- Tenisul romanesc feminin pare ca trece prin momente de gratie, dupa calificarea echipei de Fed Cup in semifinalele Grupei Mondiale si dupa ce Simona Halep a jucat finala de la Doha, dar lucrurile nu stau chiar asa.

- Simona Halep (#3 WTA) a spus clar si ferm ca obiectivul principal pentru 2019 este castigarea trofeului Fed Cup. Francezii isi avertizeaza jucatoarele si sunt uimiti de forma Simonei. "Dupa ce si-a vazut finalul de sezon stricat de o accidentare la spate, Halep, care in ianuarie a fost eliminata in…

- Clasamentul WTA a încorporat luni punctele câștigate de Naomi Osaka și Petra Kvitova la Australian Open 2019, iar Simona Halep a pierdut doua poziții în ierarhia mondiala. Este cea mai importanta alunecare în clasament pentru românca, dupa data de 8 mai 2017, când…

- "A fost una dintre cele mai bune finale pe care le-am vazut vreodata! Naomi, felicitari pentru caștigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam și obținerea numarului unu din lume. Felicitari pentru Petra Kvitova pentru un turneu uimitor și pentru aceasta revenire", este mesajul pe care…