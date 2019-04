Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" spun ca se apropie sezonul capuselor si ca, din acest motiv, este cazul sa incepem sa ne protejam impotriva muscaturilor acestora. In lunile calduroase, sute de pacienti ajung la spital pentru indepartarea daunatorului, dar si pentru a primi…

- Primaria Capitalei anunta ca incepe mai devreme campania de aplicare a tratamentelor pentru combaterea capuselor, care se facea de obicei in perioada mai-iunie. Ce trebuie sa afle cetațenii despre aceste tratamente?

- Socialistii europeni nu mai pot tolera PSD, iar voturile pe care Liviu Dragnea le poate aduce din Romania nu sunt un argument bun, pentru ca, incurajand un partid corupt, PES pierde voturile din alte tari. Este opinia transanta a eurodeputatei socialiste Ana Gomes, pentru care ultimul anunt al premierului…

- In aceasta perioada, o plimbare in natura se poate termina cu o ințepatura de capușa. Insectele sunt periculoase atat pentru oameni, cat si pentru animale, caci sunt purtatoare de infectii.

- Cați dintre noi nu isi doresc sa evadeze din cand in cand, din jungla urbana si sa se retraga undeva in mijlocul naturii la sfarsit de saptamana sau in timpul unui concediu prelungit. Unii au mers mai departe, au pus ...

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul lot pe care il are la dispozitie nu ar putea castiga titlul de campioana sezonul urmator, dar ar intra fara probleme in play-off-ul Ligii I. "Ne mai gandim la faptul ca am ratat…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Premierul Viorica Dancila a subliniat, miercuri, ca ideea de coeziune - un concept care face parte din motto-ul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene - nu poate exista fara lupta impotriva discriminarii de gen. "Pentru Romania,…

- Jurnaliștii croați au ieșit azi in strada, la Zagreb, impotriva inmultirii proceselor care vizeaza reprezentanti ai acestei bresle si care in ochii acestora echivaleaza cu cenzura. Protestul a fost convocat de Asociatia Jurnalistilor Croati (HND) și a avut ca obiectiv sa denunte numeroasele actiuni…