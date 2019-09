Începe școala! Structura anului școlar 2019-2020 Potrivit Ministerului Educatiei, numarul total al elevilor din invatamantul preuniversitar este 2.824.594, conform datelor din 30 iunie, in timp ce numarul total al profesorilor este de 215.289. In tara sunt 6.293 de scoli cu personalitate juridica, la care se adauga 11.171 de structuri arondate. Anul scolar 2019 – 2020 incepe luni, 9 septembrie. Structura anului scolar cuprinde doua semestre, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de saptamani: semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020) semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020) Vacantele… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

