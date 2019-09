Incepe scoala! Structura anului scolar 2019 - 2020, prima vacanta, probleme nerezolvate in scoli Daca in 1990 numarul de elevi era de 4,8 milioane, zece ani mai tarziu acesta scazuse cu 600.000, iar in 2009 ajunsese la 3,3 milioane, potrivit datelor INS si MEN. In 2019, numarul elevilor care incep anul scolar este cu aproape doua milioane mai mic decat in 1990. In ceea ce priveste conditiile in care elevii incep noul an scolar, inca mai exista scoli cu toaleta in curte. Mai exact, 300 de scoli raman in aceasta situatie, din cauza ca primariile nu au folosit banii alocati pentru scoli, afirma ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. "Pentru cele ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

