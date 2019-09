Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri vor fi angrenați in numar mare in strada, o data cu inceperea noului an școlar, cand se anunța valori ridicate ale traficului. Agenții vor asigura fluidizarea circulației in zonele aglomerate și in prejma instituțiilor de invațamant. Pentru reducerea aglomerației, Poliția Rutiera…

- Politistii Brigazii Rutiere vor actiona de luni cu efective sporite in zonele in care pot aparea blocaje, dar si in zonele adiacente unitatilor de invatamant, avand in vedere ca odata cu inceperea noului an scolar se vor inregistra valori ridicate de trafic in zona centrala, pe principalele artere…

- Peste 10.000 de politisti vor fi in misiune in zona unitatilor de invatamant din intreaga tara, luni, in prima zi de scoala. Odata cu inceputul anului scolar, fiecare unitate de invatamant va fi inclusa in itinerariile de patrulare auto si pedestre ale Politiei, fiind supravegheate traseele de deplasare…

- Inceputul anului scolar in Bucuresti Inspectoratul General Scolar al Capitalei anunta ca aproape toate unitatile de învatamânt din Bucuresti vor începe scoala în conditii normale pe 9 septembrie, cu exceptia a 13 scoli. care sunt înca în reabilitare, si a 3 gradinite,…

- Cu doar cateva zile inainte de inceperea școlii, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vizitat mai multe creșe și gradinițe din București pentru a vedea stadiul pregatirilor pentru inceputul de an școlar. Firea arata ca toate instituțiile sunt pregatite sa-i primeasca pe cei mici.Citește și:…

- Liceul Teoretic "George Meniuc" din sectorul Rașcani al Capitalei risca sa intre in plin an scolar in toiul reparațiilor. Desi au mai ramas doar doua saptamani, pana la 1 septembrie, nici jumatate din lucrarile planificate, nu au fost executate.

- Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, proba scrisa se va desfasura începând cu ora 10,00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judet si în municipiul Bucuresti). În acest an, proba va fi sustinuta la 96 de discipline. Dintre…

- 7.500 de misiuni ale Patrulei Școlare, in anul școlar ce tocmai s-a incheiat, au transformat unitațile de invațamant din sector, intr-unele din cele mai sigure din București. Fara acte de violența in curtea școlilor, fara incidente majore in timpul orelor de curs și zero accidente rutiere…