- Crestinii ortodocsi intra luni, 22 aprilie, in Saptamana Mare, ultima zi in care se tine post inainte de sarbatoarea Sfintelor Pasti. Aceasta perioada este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat si duhovnicesc. „Adevarul“ va spune semnificatia fiecarei zile din Saptamana Patimilor.

- Sambata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi inainte de Duminica Intrarii lui Hristos in Ierusalim, duminica Floriilor. Face puntea de legatura intre Postul Paștelui și Saptamana Patimilor si este incarcata de semnificații scrie observator.tv Duminica Floriilor…

- Conform calendarului crestin ortodox, Postul Sfintelor Pasti din anul 2019 va fi intre 11 martie si 27 aprilie. Invierea Domnului va fi praznuita in 28 aprilie. Postul Pastelui este postul dinaintea Invierii Domnului, este cel mai lung si mai aspru dintre cele patru posturi de durata ale Bisericii Ortodoxe,…

