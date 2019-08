Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului cere prefectului de Bucuresti sa atace in contencios hotararea Consiliului General privind ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului, aratand ca ridicarea acestor autoturisme nu poate fi dispusa de catre politistii locali, ci numai de politistii rutieri.

- Primarul orașului Comarnic, Sorin Popa, ii raspunde Gabrielei Firea care vrea taxarea mașinilor din afara Capitalei și a județului Ilfov, la intrarea in București. Acesta a anunțat ca vrea sa taxeze autoturismele inmatriculate in București și Ilfov care traverseaza orașul pe care il conduce, unul dintre…

- Primaria Capitalei a anunțat, marți, ca Municipalitatea va ridica 24 de ore din 24 mașinile parcate neregulamentar. Ridicarea va incepe de luni, 26 august, iar depozitarea se va face in doua locații. Și aici, programul va fi non-stop, iar mașinile pot fi recuperate la orice ora, anunța MEDIAFAX.„Subliniem…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a scris, miercuri, pe Facebook, ca soluția gasita de primarul Gabriela Firea pentru introducerea unei viniete in Capitala, pentru reducerea poluarii in București ar fi buna daca ar exista și investiții prealabile, potrivit Mediafax.”Asta se intampla, cand Romania…

- "Astazi, am avut placerea sa il reintalnesc pe ambasadorul Republicii Federale Germania la București, domnul Cord Meier-Klodt. Am avut astfel, prilejul sa discutam despre continuarea și consolidarea colaborarii tradiționale romano-germane, mai ales in domeniul combaterii infracțiunilor transfrontaliere…

- Aeroportul din Bucuresti a avut 5,4 milioane de pasageri in primele cinci luni ale acestui an, plus 8% peste medie. In prima parte a anului principalul aeroport al Romaniei a avut una dintre cele mai mari cresteri din regiune. Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), principalul aeroport al Capitalei si…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca angajații PMB nu se vor transforma in hingheri de mașini, facand referire la un proiect privind ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Firea mai spune ca prin rectificarea bugetara nu se vor taia bani de la serviciile publice.Citește…

- Traficul este intens, la ora transmiterii știrii, pe A1, pe sensul de mers catre Capitala, intre kilometrii 41 si 36, unde s-a format o coloana de autoturisme de aproximativ 5 km, care se deplaseaza bara la bara, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Aglomerație este și pe Autostrada Soarelui."Traficul…