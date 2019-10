Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Otopeni ar putea avea acces la un nod rutier și feroviar. Deocamdata, sunt doar planuri pe hartie, fara finanțare Aeroportul Otopeni ar putea avea pana in 2023 acces la un nod rutier și feroviar, ce ar urma sa fie construit in apropierea Autostrazii București-Ploiești. Autoritățile…

- Va fi amplasat la Moara Vlasiei Presedinte Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a semnat, vineri, contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate privind constructia Nodului Intermodal Bucuresti-Ilfov. Nodul Intermodal va fi amplasat la Moara Vlasiei si va avea doua terminale cargo (feroviar…

- In ciuda faptului ca de mai bine de 14 luni nu exista consiliu local și din aceasta cauza bugetul pe anul 2019 nu este aprobat, primarul comunei Berceni, Gheorghe Covrigea a reușit totuși sa miște lucrurile și sa finalizeze proiecte importante pentru comunitate. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov,…

- In ciuda faptului ca de mai bine de 14 luni nu exista consiliu local și din aceasta cauza bugetul pe anul 2019 nu este aprobat, primarul comunei Berceni, Gheorghe Covrigea a reușit totuși sa miște lucrurile și sa finalizeze proiecte importante pentru comunitate. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov…

- Liceul Teoretic “Horia Hulubei”, reabilitat la standarde europene Vacanța pentru copii inseamna pentru primaria Magurele și administrația locala o perioada incarcata, cu multe proiecte in derulare. Ca in fiecare an, in Magurele, vacanța de vara este dedicata reabilitarii și modernizarii instituțiilor…

- ⬤ Consilierii județeni au aprobat realizarea ”Monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a Romaniei” ⬤ Noi asocieri pentru dezvoltarea județului ⬤ Ilfov Business Hub, și cauta sediu Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 464 Pe 13 august a.c., la sediul Consiliului Județean Ilfov…

- Directorul CNAB, Alexandru Ivan a declarat joi ca anul viitor vor incepe lucrarile la un nou terminal iar investitia va fi sustinuta atat din fonduri proprii cat si din alt surse, relateaza mediafax.„Speram ca pana la sfarsitul acestui an sa terminam procedura de expropriere, urmand ca la…

- Primarul Vasile Cimpoeru implementeaza, ajutat de consilieri, proiectele de infrastructura Pentru a administra eficient un oraș cum este Bragadiru, trebuie sa fii permanent conectat la problemele comunitații. Sa fii implicat și dornic sa rezolvi problemele cetațenior, sa fii un adept al dezvoltarii…