Începe RĂZBOIUL. Rusia vrea să ajungă până în Basarabia. Atacul este iminent! "Rusia se pregateste de o agresiune militara pe scara larga. Aceste planuri sunt destul de evidente. Fortele armate ale Ucrainei se pregatesc sa respinga agresiunea armata de-a lungul intregii frontiere a Ucrainei cu Rusia", a declarat Aleksii Taran. Ofensiva rusa ar viza nu doar linia de contact din Donbas, ci chiar "granita cu Belarus si mai departe zona de langa Crimeea in Basarabia" de sud (regiunea Odesa). Exercitii militare de amploare in Rusia. Putin supervizeaza tirurile de racheta Oficialul ucrainean a mentionat ca, din 2014, Ucraina consolideaza fota sa militara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

