Începe războiul din precampanie. USR, atac la Iohannis. Andrei Caramitru: Ce înseamnă un preşedinte adevărat? "CE INSEAMNA UN PRESEDINTE ADEVARAT? SA FIE IMPLICAT !!! E foarte simplu sa vedem ce fac președinții. Agenda lor e publica. Am studiat-o pe cea a lui Macron, Trump și Iohannis. l-am comparat pe Macron și pe Iohannis pe luna Iulie 2019 (Trump e și mai activ decat Macron):

* Intalniri de lucru cu miniștri și cu primul ministru. Macron: 20; Iohannis: 0

* Intalniri cu Asociatii / ONG-uri/Grupuri de studiu. Macron: 6; Iohannis: 0

* Intalniri cu cetațenii - vizite in țara. Macron: 5 zile (3 vizite) + 2 evenimente in Paris cu publicul. Iohannis: 0

* Intalniri cu președinți…



