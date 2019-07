Stiri pe aceeasi tema

- Franta este primul stat din Uniunea Europeana care introduce o astfel taxa, dupa esecul introducerii la nivel european a unei 'taxe Gafa' (Google, Amazon, Facebook, Apple), care sa vizeze gigantii din domeniul digital. Taxa de 3% pe cifra de afaceri se va aplica retroactiv, de la 1 ianuarie 2019,…

- Președintele american Donald Trump a surprins la summit-ul G20 de la Osaka cand a relaxat interdicțiile pentru companiile americane care au afaceri cu Huawei. Prin aceasta schimbare, companii precum Google și Qualcomm pot derula afaceri cu Huawei la fel ca și pana acum, fara o aprobare prealabila din…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a denuntat afirmatii "lipsite de respect si gresite" ale presedintelui american Donald Trump despre Marea Britanie si prim-ministrul sau Theresa May, intr-o postare pe Twitter de marti, potrivit agerpres.ro."Prietenii lui Donald Trump vorbesc sincer,…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, aflat intr-o vizita la Washington, si-a declarat 'apropierea' de administratia Trump si 'viziunea comuna' cu aceasta 'cu privire la Iran, Venezuela, Libia, situatia din Orientul Mijlociu, dreptul la existenta al Israelului si ingrijorarile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Grupul Bilderberg, care mobilizeaza in fiecare an in deplina discretie personalitati politice si economice europene si nord-americane, se va reuni incepand de joi in orasul elvetian Montreux pentru a discuta in special despre situatia din Europa si despre schimbarile climatice, relateaza AFP, potrivit…

- Grupul Bilderberg, care mobilizeaza in fiecare an in deplina discretie personalitati politice si economice europene si nord-americane, se va reuni incepand de joi in orasul elvetian Montreux pentru a discuta in special despre situatia din Europa si despre schimbarile climatice, relateaza AFP. Printre…