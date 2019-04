Începe războiul comercial între SUA şi Europa Se incinge razboiul comercial intre SUA și Europa: Comsia Europeana anunta taxe URIAȘE pentru produsele americane



Președintele Donald Trump a amenințat, marți, ca va impune taxe vamale crescute pe produse din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari pentru ceea ce considera Washingtonul drept subvenții acordate constructorului european Airbus.



Masurile UE vine in contextul plangerii inaintata Organizației Mondiale a Comerțului asupra subvențiilor acordate de Guvernul american companiei Boeing.



OMC nu a luat o decizie finala in aceste cazuri.



Diplomatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a intocmit o lista de importuri din SUA in valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro (22,6 miliarde de dolari) care vor avea taxe vamale sporite, in urma unui disputei privind subvenționarea industriei aeronautice, inforemaza Reuters.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire…

- (corespondența din Strasbourg) Mulți, in Europa, iși pun intrebarea daca administrația Trump va declanșa razboi comercial și impotriva Uniunii Europene. In orice caz, declarații in acest sens au fost auzite nu o data in ultimele zile, Donald Trump amenințand direct UE cu suprataxe vamale in cazul in…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Informaţia vine după ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comerţ (USTR)…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui…

- Constructorul european de avioane Airbus a declarat marti ca nu vede nicio baza legala pentru o eventuala decizie a SUA de a impune sanctiuni comerciale pentru o lista de produse din Uniunea Europeana, inclusiv pentru avioanele Airbus, transmite Reuters. Luni seara, biroul lui Robert Lighthizer,…

- Administrația Donald Trump amenința UE cu taxe vamale suplimentare pentru o serie de produse europene, inclusiv elicoptere de pasageri, unele categorii de brânzeturi, vinuri și motociclete, ca raspuns la prejudiciile cauzate de subvențiile europene acordate companiei Airbus, rivala Boeing, scrie…

- Un raport al Organului de Apel al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) confirma ca SUA nu au retras subvențiile acordate pentru Boeing de catre autoritațile federale, de stat și locale și nici nu au indepartat pagubele provocate Airbus, a informat aceasta din urma vineri potrivit mediafax.…