UPDATE, 12 aprilie – Romanii se pot inscrie, de astazi, in programele Rabla Clasic si Rabla Plus, de innoire a parcului auto national. In acest an, suma alocata pentru Programul Rabla este de peste 320 milioane de lei, pentru aproape 35 de mii de prime de casare, fiecare in valoare de 6.500 lei. Exista si un ecobonus de 1.000 de lei, care se acorda la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu un sistem de propulsie care polueaza mai putin si un altul, de 1.700 lei, la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid. A fost eliminata si conditia ca masinile care…