Începe programul de internship al Guvernului Programul de internship al Guvernului incepe luni si va dura pana pe 13 septembrie, acesta fiind destinat tinerilor romani, studenti sau absolventi ai unei universitati din Romania ori din strainatate. Potrivit Executivului, tinerii interesati au astfel posibilitatea sa se familiarizeze cu modul de lucru din administratia publica centrala si sa aplice cunostintele dobandite in cadrul programelor de studii. Programul va include participarea internilor la discutii si intalniri de lucru cu ministri, secretari de stat, specialisti in diferite domenii de competenta, precum si la traininguri si workshopuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

