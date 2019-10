Trei barbați acuzați ca au sechestrat și violat doi copii, in Capitala, au fost trimiși in judecata, aceștia fiind, in prezent, in stare de arest. In urma cercetarilor s-a stabilit ca faptele au avut loc in aprilie 2013, iar copiii ar fi fost amenințați inclusiv cu un pistol, anunța MEDIAFAX.

Citește și: Informații incredibile! De unde a fost extras ADN-ul Alexandrei Maceșanu

Potrivit unui comunicat remis, luni, de Pachetul General, procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a celor trei inculpați, pentru…