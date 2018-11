Stiri pe aceeasi tema

- La New York incepe astazi procesul mexicanului Joaquin "El Chapo" Guzman, acuzat ca a condus 25 de ani cel mai puternic cartel al drogurilor din lume. Extradat in Statele Unite in 2017, dupa ce a evadat de doua ori in Mexic, este considerat de Departamentul american Antidrog drept cel mai mare traficant…

- Fostul premier croat Ivo Sanader a pledat nevinovat, marti, in debutul rejudecarii procesului in care este acuzat ca a primit mita de la grupul petrolier ungar MOL in schimbul acceptarii ca acesta sa devina actionar majoritar la compania croata de energie electrica (INA), transmite Reuters. Curtea Constitutionala…

- Statele Unite au anuntat marti o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic, despre care Departamentul de Justitie considera ca este una dintre cele mai puternice organizatii criminale din lume, relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca nu este implicat de situatia juridica a fostului sau sef de campanie, Paul Manafort, transmite Reuters. Avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, sustine acelasi lucru despre procesul lui Michael Cohen, fost avocat al lui Trump. Un juriu l-a declarat…

- Judecatorul in procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a anuntat vineri ca a primit amenintari, in timp ce juratii si-au continuat deliberarile pentru a stabili daca consultantul politic se face sau nu vinovat de frauda bancara si fiscala, potrivit Reuters. Procesul…

- Autoritatile din SUA si Mexic vor infiinta o echipa comuna care va viza liderii si finantele cartelurilor de droguri care transporta opioide in Statele Unite, in contextul unei cresteri substantiale a numarului de decese cauzate de consumul excesiv de astfel de substante, relateaza agentia Reuters.