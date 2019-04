Începe procesul de îndepărtare a combustibilului nuclear din Fukushima Operatorul centralei nucleare Fukushima a început scoaterea combustibilului din bazinul de racire al unuia din cei trei reactori care s-au topit în dezastrul din 2011. Aceasta acțiune reprezinta o etapa dintr-un proces de câteva decenii, de dezafectare a unzinei, scrie AP News.



Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) a declarat luni ca lucratorii au început scoaterea primelor unitați de combustibil din Unitatea 3. Combustibilul din bazinul localizat sus în incinta reactorului este la același nivel, în ciuda accidentului. Cu toate astea, bazinele nu sunt îngradite… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

