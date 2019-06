Stiri pe aceeasi tema

- Postul Sfintilor Petru și Pavel este cunoscut in popor sub denumirea de Postul Sampetrului sau Postul Cincizecimii, datorita darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorat peste Sfintii Apostoli. Potrivit calendar ortodox 2019, postul pica in perioada 22 -28 iunie 2019.

- Astazi si maine, crestinii ortodocsi sarbatoresc Rusaliile, una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea a Pastilor.Rusaliile sunt praznuite inca de pe vremea sfintilor apostolic, in fiecare an la 50 de zile de la sarbatoarea Sfintelor Pasti.Credinciosii constanteni participa, astazi,…

- Arhiepiscopia Tomisului lanseaza colectia de 100 de volume, documente din mari arhive ale lumii "Sfintii Parinti Ortodocsi. Martirii Straromani. Cuviosii cei vechi". Evenimentul are avea loc duminica, 21 aprilie, incepand cu ora 11.00, la situl arheologic situat langa Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii…

- Primaria Municipiului Iași a emis mai multe dispoziții cu privire masurile necesare pentru buna desfașurare a unor evenimente programate sa aiba loc in acest sfarșit de saptamana. Astfel, sambata, 20 aprilie, intre orele 10.00 și 11.00, Asociația „Impreuna pentru Autostrada A8” va organiza o adunare…

- O rugaciune speciala pentru aceasta perioada, cu mesaj puternic de pocainta, se citeste in biserica de doua ori la sfarsitul fiecarei slujbe din timpul Postului Mare. Traditia o atribuie unui mare invatator al vietii duhovnicesti, Sfantul Efrim Sirul. O alta rugaciune deosebit de importanta care se…

- Catolicii sarbatoresc astazi Floriile - intrarea Domnului in Ierusalim, și inceputul saptamanii sfinte. Zeci de mii de pelerini sunt in Piața Sfantul Petru, din Roma, pentru a lua parte la slujba oficiata de Papa Francisc.