Începe Postul Crăciunului - Ce este INTERZIS să facem vreme de 40 de zile Postul Craciunului incepe pe 14 noiembrie. Vreme de 40 de zile, creștinii ortodocși trebuie sa respecte o serie de obiceiuri vechi. "In acest post se obișnuiește ca toți credincioșii sa posteasca de carne, branza și oua, in timp ce lunea miercurea și vinerea se consuma mancare fara ulei și fara vin. In zilele de marți și joi se face dezlegare la untdelemn și vin. Mai mult, sambetele și duminicile, pana pe 20 decembrie inclusiv se dezleaga de untdelemn, peste și vin. In ziua de Ajun se mananca abia seara și doar: grau fiert indulcit cu miere, covrig, turte din faina și poame deoarece… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt trei zile pana incepe Postul Craciunului, o perioada cu bogata incarcare spirituala, dar si o provocare pentru multi dintre noi, intrucat vorbim de o traditie straveche in vremuri moderne.

- Vreme de peste cincisprezece ani, Caroline Myss a studiat de ce unii oameni se vindeca, iar altii nu. In cartea sa precedenta, „Anatomia Spiritului", Dr. Myss a adus lumina asupra interactiunilor ascunse dintre credinte si corp, suflet si celula, pentru a arata cum „biografia ...

- Liviu Plesoianu a declarat pentru DC News ca va demonta punct cu punct acuzatiile pe care i le-a adus Andrei Gerea cu putin timp in urma. "Mare greșeala a facut pentru ca s-a referit la niște legi, de o sa primeasca un raspuns foarte interesant zilele urmatoare. Legat de referirile pe care…

- Ce poți sa faci dis-de-dimineața, dupa ce in noaptea de dinainte a plouat de-a rupt? De exemplu, sa uzi florile! Se intampla la pasajul Popa Șapca, unde hidratarea petuniilor și mușcatelor se face indiferent de vreme. The post Vine ploaia, bine-mi pare, hai sa facem hidratare! La Timișoara, florile…

- Sfantul Alexandru, cel supranumit "protectorul omenirii", este unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii și un aparator neinfricat al credinței creștine. A trait la inceputul secolului al IV-lea, pe vremea Sfantului Imparat Constantin cel Mare și a fost ucenic al Arhiepiscopul Mitrofan al Bizantului.

- Cu sigurantE fiecare femeie xi-ar dori sE meargE zilnic la manichiurE pentru a avea unghii perfecte, dar timpul nu ne permite axa ceva xi nici contul bancar. Pe langE aceste douE piedici, cea mai importantE este sEnEtatea unghiei, care pilitE sau datE cu ojE in exces poate duce la crEparea sau deformarea…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a prefațat duelul de duminica seara cu FCSB, dezvaluind cum iși propune sa destabilizeze echipa lui Dica. "Este un meci greu, dar am aratat ca suntem capabili sa ne duelam cu oricine, incercam sa fim mai buni și sa caștigam. Suntem intr-o forma buna, acasa suntem…

- Preparatorul fizic italian Riccardo Proietti, de la Gaz Metan, a dezvaluit ce planuri are Mediașul in acest sezon și de ce a acceptat sa lucreze in Romania dupa experiențe la un nivel net superior. A caștigat acum un deceniu titlul in Bundesliga cu Bayern, atunci cand Ottmar Hitzfeld era antrenor la…