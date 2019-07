Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi au inceput, astazi, 31 iulie, Postul Adormirii Maicii Domnului sau al Santamariei, asa cum mai este cunoscut in popor. Acesta dureaza doua saptamani si se incheie in data de 14 august, inainte de marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, potrivit Doxologia.ro. Postul Adormirii…

- In popor este cunoscut și sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei. Este un post care ii pregatește pe creștini pentru cele doua mari praznice din luna august: Schimbarea la Fața (6 august) și Adormirea Maicii Domnului (15 august).

- Postul se prelungeste si in ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, daca acesta cade miercurea sau vinerea, facandu-se dezlegare la untdelemn, peste si vin. Postul Adormirii Maicii Domnului ii pregatește pe creștini pentru cele doua mari sarbatori ale lunii august: Schimbarea la Fața (6…

- Afla cand incepe postul Adormirii Maicii Domnului, ce sarbatori religioase și sfinți cinstim in luna august. Calendar ortodox 2019 ne pune la curest cu toate noutațile lunii august. Tot ce trebuie sa știi despre sarbatorile din luna lui cuptor.

- Credinciosii ortodocsi o cinstesc astazi pe Sfanta Macrina sora Sfantului Vasile cel Mare si a Sfantului Grigorie de Nyssa. Afla ce alti sfinti mai sunt cinstiti astazi si citeste troparul Sfinței Macrina.

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc astazi, Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscuta in popor si ca Dragaica sau Sanzienele, cand a fost instituita, iar din 2013, si Ziua Universala a Iei, marcata de comunitatile romanesti din toata lumea.

- Crestinii ortodocsi vor intra, de luni, in postul "Sfinților Apostoli Petru si Pavel", numit si postul "Cincizecimii".Credinciosii se vor abtine de la carne, oua si lactate pana in 12 iulie, iar sambata si duminica, vor avea dezlegare la peste.

- Crestinii ortodocsi intra astazi in Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, care anul acesta dureaza din 22 pana in 28 iunie, data la care are loc sarbatoarea celor doi ucenici ai Mantuitorului fiind fixa - 29 iunie. The post Incepe postul postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Ce reguli trebuie…