Începe plombarea pe drumul de groază Breazu - Movileni? Mai putin de jumatate din contractul de atribuire a lucrarilor de intretinere a drumurilor judetene pe 2019 a fost adjudecat. La sfarsitul saptamanii trecute, a fost anuntat castigatorul licitatiei lansate in aceste sens, pentru unul dintre cele doua loturi in care au fost impartite drumurile judetene. Asocierea dintre SC Construct si SC Drum SRL a castigat pachetul de lucrari pe partea de nord a judetului, scos la licitatie pentru 5,77 milioane (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

