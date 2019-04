Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Pensii Publice a publicat cei zece indicatori de referinta pentru acest an, precum si noul cuantum al indemnizatiilor si al punctului de pensie, raportate la castigul salarial mediu brut pe tara.

- Recalcularea drepturilor pentru cei iesiti la pensie cu grupa I si a II-a de munca, in intervalul 1990 – 1 ianuarie 2011, ar fi trebuit sa inceapa la 1 octombrie 2018, o data cu intrarea in vigoare a Legii 221/2018. In Maramures, recalcularea este asteptata de peste 4000 de pensionari. Interventiile…

- Noua lege introduce in formula de calcul a pensiilor noțiunea de punct de referința, care, in 2021, va avea o valoare de 75 de lei. Conform formulei de calcul, "cuantumul pensiei se determina prin inmulțirea numarului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referința", scrie…

- O parte dintre cei peste 9.100 de beneficiari ai pensiilor speciale nu au contribuit deloc la sistemul public de pensii, primind bani doar de la bugetul de stat, arata o investigație realizata de ziarul „Adevarul”, pornind de la o serie de documente obținute de la Casa Nationala de Pensii Publice. Printre…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat in transparenta decizionala un proiect de hotarare privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. In baza Legii nr. 263 2010 privind…

- Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lui decembrie 2018, de 9.184 persoane, in crestere usoara, cu 13 persoane, fata de finele lunii precedente. Cei mai multi, respectiv 3.629, erau beneficiari ai Legii 303/2004…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii octombrie 2018, de 9.171 persoane, in crestere usoara, cu 18 persoane, fata de finele lunii precedente, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), citate de Agerpres. Cei mai multi, respectiv 3.611, erau…