Incepe One World Romania 11! Cea de-a 11a editie a Festivalului International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania incepe vineri, 16 martie la ora 19:30 la CinemaPRO. Evenimentul de deschidere ii aduce in fata publicului pe invitatii special ai editiei - Kazuo Hara si Sachiko Kobayashi - si pe Alexandra Wesolowski, realizatoarea primului documentar pe care il vedem, tot vineri seara - "Petrecerea". Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.



Urmeaza apoi 9 zile pline dedicate drepturilor omului si filmului documentar - cu proiectii, dezbateri, expozitii, concerte si un spectacol… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererile se primesc pana pe data de 12 martie 2018. Programul de lucru este de luni pana joi intre orele 8,30-15,00, iar vineri intre 8,30-12,00. Exista patru puncte in care se colecteaza solicitarile: Serviciul Public de Asistenta Sociala (strada Fraternitatii), Parohia Pogorarea Sfantului Duh (strada…

- Miercuri, 14 martie 2018 ora 17:00 la Centrul de Cultura Arhitecturala a Uniunii Arhitectilor din Romania str. Jean Louis Calderon nr 48, are loc vernisajul expozitiei de de grafica satirica...si alte marafeturi, “GANDURI RAsLETE” a caricaturistului Cristian Mihailescu. Expozitia se desfasoara in…

- Țesaturile Marilinei Bocu, soția jurnalistului și omului politic Sever Bocu, vor fi expuse la Muzeul Orașului Lipova, incepand de sambata, 10 martie, pana pe 15 aprilie. Expoziția etnografica va fi vernisata sambata, de la ora 16:30, la muzeul de pe strada Nicolae Balcescu. „Colecția doamnei…

- IKEA Romania sarbatorește Ziua Internaționala a Drepturilor Femeii și susține efortul de a construi o lume incluziva și egala. Suntem o companie cu valori umaniste și credem ca egalitatea de gen este importanta pentru toți angajații și clienții noștri. Credem ca atunci cand oamenii au aceleași oportunitați…

- SERBARE…Elevii Scolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Vaslui au sarbatorit, la Centrul “Alexandra Nechita”, vineri, 2 martie, Ziua martisorului si Ziua mamei, oferind pentru parinti un spectacol reusit. Programul a fost unul variat, copiii din invatamantul primar si gimnazial au cantat, au dansat, au…

- Delegația Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre (APCEMN), in colaborare cu Rețeaua Universitaților de la Marea Neagra, cu Universitatea din București și cu Centrul de Excelența pentru Studiul Minoritaților Transfrontaliere, a organizat, pe 20 februarie,…

- Incepand cu data de 23 februarie, se modifica programul patinajului pentru public pe pationarul mobil situat pe Piața Libertații. Prin urmare, de acum inainte patinajul de dupa amiaza va fi posibil nu numai vineri, ci in fiecare zi a saptamanii. Astfel, de luni pana duminica, cu excepția orelor dedicate…

- Centrul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de cms.sef Danil Zepisi, inspectorul sef al IPJ Dambovita. Seful Politiei Dambovita a prezentat programele de prevenire a criminalitatii elaborate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Bacau, traficul este oprit pe DJ 119A (Urechesti – Sascut) pe tronsonul cuprins intre comuna Urechesti km 0) si satul Contesti (km 5 + 500), din cauza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu…

- Resita gazduieste timp de o saptamana un maraton teatral la care si-au anuntat prezenta numeroase trupe din tara si strainatate. Manifestarile culturale se vor desfasura in perioada 25 februarie-4 martie, iubitorii teatrului avand posibilitatea sa urmareasca nu mai putin de 12 spectacole. Maratonul…

- Actorul Victor Rebengiuc a marturisit miercuri, la Rezidenta BRD Scena 9, unde a fost invitatul special al "Intersectiilor de miercuri", ca nu a asteptat si nici nu si-a dorit anumite roluri, a jucat ce i s-a dat cu conditia sa fie roluri diferite si, de asemenea, nu a acceptat atunci cand regizorii…

- CCIA Arad, prin Centrul de Formare Profesionala, organizeaza in perioada martie-aprilie 2018 un nou curs de arhivar. Programul este destinat persoanelor care fie ocupa funcția de arhivar sau indeplinesc atribuții pe linie de arhiva, sau persoanelor care doresc sa-și dezvolte competențe in acest sens…

- Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”- Primaria Alba Iulia va organiza marți, 27 februarie 2018, de la ora 18, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, un eveniment dedicat artei, in care armonia culorilor se va impleti cu cea a sunetelor. Artistul plastic Rodica Pungea va aduce in atenția publicului…

- Centrul de Cultura și Arta Timiș invita timișorenii la un dublu eveniment care face parte din programul ”Celebram Romania 100”, marți, 20 februarie 2018, la ora 14. Este vorba despre vernisajul expoziției etnografice semnata Marius Matei – „Tezaur etnografic. Costumul național romanesc din Banat” și…

- O expozitie de grafica si pictura a elevilor sectiei de arta a Liceului Teoretic Apaczai Csere Janos din Cluj-Napoca va fi gazduita la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj incepand din 21 februarie. Proiectul "Peregrinari salajene" initiat de artistul plastic Szekely Geza, profesorul de desen…

- La Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava va fi deschisa, in perioada 14 februarie - 8 martie, expoziția temporara „Pietre prețioase - legende și mister". Programul de vizitare este de luni pana duminica, intre orele 9:00 – 17:00. Expozitia, amenajata la parterul ...

- Fed Cup Cluj | Sorana Cirstea, dupa meciul cu Carol Zhao: Mi-ar fi parut rau cu o asemenea atmosfera sa nu pot aduce prima victorie Sorana Carstea a invins-o, sambata, pe Carol Zhao in partida de deschidere a infruntarii Fed Cup Romania-Canada. Sorana Cârstea (38 WTA) a susținut o…

- Expoziția este organizata de Memorialul Ipotești in parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani, Muzeul de Istorie a Moldovei (Republica Moldova), Centrul de Cercetare a Genocidului și a Rezistenței din Lituania și Muzeul Victimelor Genocidului (Lituania) și va fi prezentata de conf. univ., dr.…

- Centrul expozițional Moldexpo a fost luat cu asalt de catre vizitatori. Aceștia au venit sa vada ultimele trenduri și sa profite de oferta de a-și cumpara produse la preț de producator. 420 de agenți economici din toate raioanele republicii sunt prezenți la cea de-a XVII-a ediție a Expoziției Naționale…

- Centrul expozițional Moldexpo a fost luat cu asalt de catre vizitatori. Aceștia au venit sa vada ultimele trenduri și sa profite de oferta de a-și cumpara produse la preț de producator. 420 de agenți economici din toate raioanele republicii sunt prezenți la cea de-a XVII-a ediție a Expoziției naționale…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Calificarea in semifinale se joaca in toate cele patru sferturi de finala. In tur, s-au inregistrat doar victorii la un gol diferența. Manșa retur 23 ianuarie 22.30 Sevilla – Atletico Madrid 3-1 VIDEO (in tur: 2-1) 24 ianuarie 20.00 Alaves – Valencia (1-2) 22.30 Real Madrid…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in ziua de 24 ianuarie, declarata zi libera legala. Reluarea activitatii se va face joi, 25 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16. Clientii pot…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare in parteneriat cu Palatul Copiilor Satu Mare lanseaza ”Targul caritabil al maștilor ecologice” in contextul redescoperirilor valorilor culturii, artei populare, promovarii patrimoniului cultural și autentic in randul elevilor. Acest eveniment se va materializa…

- Lumea pierduta a dinozaurilor. Expozitie LEGO la Cluj Muzeul Etnografic al Transilvaniei gazduieste expoziția de iarna Brickenburg, in perioada 19-21 ianuarie, la sediul central al instituției. Începând cu data de 19 ianuarie, lumea construcțiilor din caramizi LEGO® își redeschide…

- Presedintele Donald Trump, aparent, nu era la curent cu faptul ca nu toti - în fapt, marea majoritate, a celor ce beneficiaza de ajutoare sociale în Statele Unite nu sunt persoane de culoare. În primavara anului trecut noul presedinte al Statelor Unite a avut o întrunire…

- Maestrul Romeo Rimbu (foto), dirijorul concertului simfonic care va avea loc in seara aceasta pe scena Salii „Capitol” a Filarmonicii de Stat „Banatul”, propune melomanilor timisoreni un program integral Claude Debussy, avand in vedere ca peste doua luni se implinesc o suta de ani de la moartea compozitorului…

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru Economia…

- Publicul dornic sa vada cele mai apreciate productii ale Teatrului sucevean „Matei Visniec" are ocazia ca, incepand de saptamana viitoare, de joi, sa urmareasca cele sase reprezentatii programate pentru prima luna din 2018, pe scena tinerei institutii culturale.Programul spectacolelor ...

- Ultima zi din anul 2017 vine cu schimbari și in programul primului Targ de Craciun din Chișinau. Astfel, „Acasa de Craciun" va avea un alt orar, Targul va putea fi vizitat incepand cu ora 10:00 și iși va inchide porțile la ora 20:00.

- In centrul orașului Sfantu Gheorghe va fi organizat un „Revelion Stradal”. Petrecerea din centrul orașului a devenit tradiționala, fiind organizata din anul 2010. In noaptea dintre ani, pe scena petrecerii vor urca artișt locali din Sfantu Gheorghe și invitați speciali. La ora…

- Primaria municipiului Ploiești invita ploieștenii, in noaptea dintre ani, sa petreaca Revelionul impreuna cu cei dragi, in centrul civic al orașului, la un concert special dedicat lor. Evenimentul va incepe la ora 22.00, pe scena amenajata pe esplanada din fața Palatului Culturii, urmand sa evolueze…

- Primaria Bacau a pregatit o petrecere de Revelion in centrul municipiului, ca in fiecare an. Scena va fi amplasata langa Parcul Trandafirilor. Artiștii care vor canta pentru bacauani sunt Andra Gogan, Mircea Vintila, Ruby, Șatra B.E.N.Z. și Vali... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Pitești anunța ca impozitele, taxele și alte sume datorate bugetului local de catre contribuabili pot fi achitate in numerar și pe 29 decembrie, pana la ora 09.30, la sediul Primariei, precum și la Centrul de Incasare din strada Victoriei. Programul de incasare vineri, 29 decembrie, la ambele…

- Primaria municipiului Galati anunta noul program cu publicul la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte Venituri pentru urmatoarele zile. ”Avand in vedere programul anuntat de Trezoreria Statului pentru data de 29.12.2017, se modifica programul cu publicul la Directia Generala Impozite, Taxe si Alte…

- Editia a 49-a a Festivalului Datinilor de Iarna Marmatia 2017 continua in Sighetu Marmatiei, miercuri, 27 decembrie, cu un program variat, din care nu va lipsi celebra parada de pe strazile orasului. Vezi mai jos programul zilei de miercuri: Ora 10.30 – Holul Primariei: “Colindatorii”, vernisajul expozitiei…

- O jiletca a lui Petru cel Mare, rochii ale imparatesei Ecaterina a II-a si ale ultimei tarine Alexandra, ucise de bolsevici, pot fi admirate la Sankt Petersburg, in cadrul unei expozitii permanente care prezinta publicului sute de costume de epoca pastrate in colectia Muzeului Ermitaj, informeaza AFP.…

- Autoritatile ploiestene definitiveaza astazi programul pentru spectacolul de Revelion, dupa cateva zile de emotii, cauzate de faptul ca firma declarata initial castigatoare a licitatiei si-a dat seama ca nu intruneste conditiile impuse de Primarie. Tot astazi, comisia municipala pentru avizarea intrunirilor…

- Echipa de la teleleu.eu, Elena Stancu și Cosmin Bumbuț iși lanseaza, miercuri, 20 decembrie, de la ora 18:30, la Libraria Humanitas din Alba Iulia, cartea lor „Acasa, pe drum. 4 ani teleleu”. Pentru cei care vor fi prezenți, va fi o seara cu discuții, lectura și autografe, in prezența autorilor, iar…

- Duminica seara au avut loc primele doua concerte din cadrul Targului de Craciun de la Mioveni. La fel ca si anul trecut, evenimentul a foist prezentat de catre Catalin Maruta. Primul care a urcat pe scena a fost Liviu Teodorescu. Acesta si-a incantat fanii cu cele mai frumoase melodii. Dupa aceea …

- Scoala Gimnaziala Anastasia Constanta va organiza maine, 19 decembrie 2017, ora 14.00, evenimentul "Simpozion tematic: Romania in Marele Razboi 1916 1918". Programul va fi impartit in trei sectiuni:1. Conferinta Romania in Marele Razboi 1916 1918, unde vor sustine alocutiuni: IPS Teodosie, Istoricul…

- Patinoarul situat in Parcul Mic din Dej, intre zidul Bisericii Reformate și Statuia Corifeilor, s-a deschis astazi, cu o mica intarziere de doua zile. Patinoarul trebuia sa se deschida in urma cu doua zile, numai ca vremea le-a stricat planurile autoritaților locale. De-abia astazi, suprafața cu gheața…

- Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau inchide seria proiectelor culturale desfașurate in anul 2017 sub genericul „ImagiNație-Energia Culturii” și va invita miercuri, 20 decembrie 2017, ora 17.00, „Acasa cu Apostu”, la un eveniment de omagiere a sculptorului George Apostu. Programul face parte din…