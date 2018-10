Incepe Oktoberfest pe malul Begai! La Terasa Riviere din orasul de pe Bega, chiar pe malul raului, nici frigul nu mai e ce a fost. Aici e mereu vreme buna si atmosfera calda, prietenoasa si gustoasa. Toamna si capriciile ei nu ne gonesc clientii. Dimpotriva! Am pregatit un sistem performant de incalzire a terasei, pe care il inauguram in 12 octombrie cu o super petrecere. E ziua in care incepe Oktober Fest la Riviere. O sarbatoare a berii, a toamnei si a bucatelor potrivite. Iar la asta ne pricepem cel mai bine. Bucatarii Riviere sunt pregatiti sa te dea, din nou, pe spate. Distractia nu se opreste aici. Voia buna… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc marți, in jurul orei 09:20, pe șoseaua de Centura a Oradiei, pe tronsonul dintre strada Ciheiului și sensul giratoriu din capat Nufarul. Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției și a intrat in parapetul din partea…

- „Polițiștii au depistat, in flagrant delict, la sfarșitul saptamanii trecute, o femeie de 62 de ani, din Lipova, in timp ce oferea spre comercializare țigarete netimbrate, din incinta unei societați comerciale de pe raza localitații. In urma verificarilor efectuate, au fost depistate, atat in societatea…

- Cei peste 40 de producatori bihoreni și-au ținut cuvantul dat organizatorilor și au umplut tarabele cu poame, legume și zarzavaturi pe cat de colorate, pe atat de aromate și apetisante. „A mers foarte bine pana n-a inceput sa ploua, sambata. Ne-am adunat marfa in lazi și am fugit la adapost.…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Putem vedea aceasta bogație și creativitate tradiționala in fiecare produs, fie ca vorbim despre vase de lut, unelte din cioplite in lemn, țesaturi colorate facute la razboi sau pur și simplu de rețetele tradiționale de bucate. Dar exista și o generație noua de meșteșugari, pe care ii numim…

- Chiar in locul unde a fost amplasata scena, cititorul nostru a gasit pe jos sticle goale, pachete de țigari, mucuri de țigara, dar și crengi de copaci taiate. „Am pornit la o plimbare pe malul Begai, sa ma relaxez. Am gasit plin de gunoaie, peturi, mucuri de țigara, pachete de țigari, crengi…

- Preparatele noului sezon, puse la punct de bucatarii Riviere, sunt atent gandite și in acord cu preferințele clienților. In plus, sunt imbunatațite cu arome de sezon de pretutindeni, pentru ca bucataria tradiționala e specialitatea restaurantului. La Riviere, preparatele noi vor satisface,…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…