Începe modernizarea pasajului de pe Bulevardul Unirii Pasajul de sub Bulevardul Unirii va fi redeschis populatiei pana la sfarsitul anului. Deja a fost schitat modul in care va arata viitoarea constructie a pasajului pietonal. Va fi anuntata, in zilele urmatoare, firma care a castigat licitatia pentru modernizarea pasajului, iar saptamana viitoare va fi semnat si contractul de proiectare si executie. Zonele de acces in pasaj ar putea fi acoperite cu constructii transparente, care nu vor afecta vizual cladirea Catedralei Municipale. „Pasajul va fi similar celui de la Iasi. Am fost acolo, l-am vazut, mi-a placut. Aerisit, ingrijit si foarte bine iluminat.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

