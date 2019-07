Incepe Marele Picnic Cinematografic de la Domeniul Mogosoaia: ce filme poti vedea la ShortsUP

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia lui Steliano Filip! Fetița fotbalistului și a soției sale, Bianca a implinit 2 anișori, iar cei doi parinți nu s-au uitat deloc la bani și au organizat o petrecere de pomina pentru Anais.

- Sotul Ninei Gavril, spaniolul Jon Vallejo, isi dorea sa vada intreaga lume cu mult inainte de a o cunoaste pe ieseanca. A si avertizat-o inainte de casatorie ca el va vedea lumea. S-au intalnit in Spania atunci cand Nina a mers in vizita la fratele ei, in vacanta, iar dupa cateva zile a intalnit o fata…

- O tanara din Marea Britanie a avut parte de șocul vieții sale! Aceasta a mers intr-un supermarket pentru a-și cumpara o caserola cu zmeura, dar ce a gasit in interiorul acestia i-a dat fiori.

- Caravana Docuart aduce pentru al 6-lea an consecutiv, filme premiate la Docuart Fest la Timișoara, in 29 și 30 mai. Caravana reprezinta o extensie a festivalului București Docuart Fest (BDF), din cadrul caruia este extrasa o selecție de filme pe care proiectul le face cunoscute publicului cinefil in…

- Enigmatica, temerara și marcata de referințe spirituale și simboluri mistice, cinematografia chineza ajunge pentru prima data in prim planul unei ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

- Televiziunea publica a anuntat si spectacole si concerte inedite: "Lautarii, altfel" (duminica, 28 aprilie, ora 21.10) si Bere Gratis, concert anivesar 20 de ani - (luni, 29 aprilie, ora 23.30). De asemenea, au fost incluse in program animatii pentru copii, filme cu tematica religioasa si filme de aventura.…