Les Films de Cannes a Bucarest are loc de vineri pana pe 28 octombrie la mai multe cinematografe din Capitala, in deschidere fiind prezentata pelicula "Everybody Knows", cel mai recent film al regizorului iranian Asghar Farhadi, care a deschis si Festivalul de la Cannes - ora 18,00, la Cinema Pro din Capitala. "Everybody Knows" ii are in rolurile principale pe Penelope Cruz si Javier Bardem si spune povestea Laurei, care calatoreste impreuna cu copiii sai in satul natal din Spania, dar un eveniment neasteptat transforma vizita intr-o suita de probleme. Editia 2018 a Les Films de Cannes a Bucarest…