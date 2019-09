Începe înscrierea cadrelor didactice în vederea selecției pentru Centrul de Excelență Cadrele didactice care doresc sa predea la Centrul de Excelența ce va funcționa in județul Covasna, se pot inscrie incepand de astazi, in vederea selecției și a concursului ce va fi organizat in acest sens. Centrul de excelența funcționeaza din al doilea semestru al anului școlar precedent, cu susținerea financiara a Consiliului Local Sfantu Gheorghe, […] Articolul Incepe inscrierea cadrelor didactice in vederea selecției pentru Centrul de Excelența apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

