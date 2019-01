Începe goana după aurul din ocean. Cel mai controversat proiect al anului Este poate cel mai controversat proiect care va demara in noul an. Aparatele echipate cu dinti care sfarma pietre vor fi lansate in Marea Bismarck din Pacificul de Vest, scrie Live Science. Acolo exista foarte multe rezerve de minerale, suficiente pentru mii de ani, spun initiatorii proiectului. Numai in zona vizata ar fi de zece ori mai mult cupru si aur decat pe uscat. Robotii sunt construiti sa lucreze la temperaturi de inghet si la presiuni de 150 de ori mai mari decat cele de la suprafata. Vor sparge roci si vor aduna tot ce gasesc. Criticii proiectului spun ca o astfel de misiune va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

