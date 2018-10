Începe „Festivalul Piatra Netedă”, în Turcheș (Din Judet) Amintirea mocanilor saceleni, cu turmele lor de oi și viața atat de speciala pe care o duceau, este vie in memoria multora dintre urmașii acestora. Sacelele de astazi, chiar daca este o comunitate mult diferita nu poate face abstracție de trecutul sau. Nu intamplator sarbatoarea principala a mocanilor, Santilia, a devenit sarbatoarea intregului oraș. Un alt eveniment important din viața mocanilor pe care nu trebuie sa... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

