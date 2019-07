​Începe festivalul Neversea: Show aviatic cu MIG21 și F16, dar și acrobați care vor dansa deasupra publicului Acrobați care vor dansa deasupra publicului, parade ale creaturilor fabuloase ale marii, show-uri aviatice cu MIG 21 și F16 - sunt o parte dintre surprizele care îi așteapta pe fanii Neversea în cele patru zile ale festivalului care începe joi, scrie Mediafax.



Potrivit organizatorilor, fanii Neversea vor vedea în perimetrul festivalului o parada impresionanta a creaturilor fabuloase ale marii, iar fiecare scena din festival va fi animata de dansatori costumați.



Nu vor lipsi nici în acest an locurile în care fanii festivalului se pot costuma pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acrobați care vor dansa deasupra publicului, parade ale creaturilor fabuloase ale marii, show-uri aviatice cu MIG 21 și F16 sunt o parte dintre surprizele care ii așteapta pe fanii Neversea in cele patru zile ale festivalului care incepe joi, informeaza MEDIAFAX. Potrivit organizatorilor,…

- Dj-ul suedez, Mike Perry a compus special pentru ediția din acest an a festivalului NEVERSEA, imnul „One life”. Artistul a fost prezent la prima ediție a festivalului NEVERSEA, s-a simțit incredibil și și-a dorit sa puna emoțiile și experiența traita la malul Marii Negre, intr-un imn dedicat festivalului.…

- Dj ul suedez, Mike Perry a compus special pentru editia din acest an a festivalului NEVERSEA, imnul "One life". Artistul a fost prezent la prima editie a festivalului NEVERSEA, s a simtit incredibil si si a dorit sa puna emotiile si experienta traita la malul Marii Negre, intr un imn dedicat festivalului.,…

- ACROBAȚI CARE VOR DANSA DEASUPRA PUBLICULUI, PARADE ALE CREATURILOR FABULOASE ALE MARII, SHOW-URI AVIATICE CU MIG 21 SI F16, TOATE ACESTEA ȘI MULTE ALTE SURPRIZE II AȘTEAPTA PE FANII NEVERSEA IN CELE PATRU ZILE DE FESTIVAL! Dj-ul suedez, Mike Perry a compus special pentru ediția din acest an a festivalului…

- In doar trei zile, fanii festivalului vor intra in lumea fantastica NEVERSEA și vor scrie inca o pagina din legenda. Plaja, unde pentru 4 zile și 4 nopți timpul iși pierde din puteri, se va transforma intr-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de…

- Fanii festivalului pot sa își realizeze deja Check-in-ul și Top-Up Online, accesând site-ul neversea.com sau direct din aplicația Neversea (Android / iOS). Organizatorii recomanda posesorilor de bilete sa aleaga opțiunea de Check In și Top Up Online. Pe lânga faptul ca festivalierii…

- Fortelor Aeriene Romane au anuntat vineri ca mai multe aeronave de tip IAR-330 Puma, C-27J Spartan si MiG-21 LanceR urmeaza sa participe la spectacolele aeriene organizate pe aerodromul Clinceni, pe 1 iunie, respectiv aeroportul Ghimbav, in data de 2 iunie.

- Avioane militare din Italia vor apara spațiul aerian al Romaniei Foto: mapn.ro. De mâine, patru avioane Eurofighter Typhoon italiene si 130 de militari vor apara spatiul aerian al României, de la Baza Mihail Kogalniceanu. Potrivit Comandamentului Aerian al Aliantei Nord-Atlantice,…