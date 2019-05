Stiri pe aceeasi tema

- Plimbari cu caleasca, concerte, concursuri si numeroase programe pentru copii au fost cuprinse in programul celei de-a doua editii a Festivalului Transylvanian Barbeque, ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani in localitatea covasneana Olteni. Potrivit organizatorilor, la concursul organizat dupa…

- Cine nu a auzit de domnul Goe? Personajul neastamparat, nascut din condeiul marelui scriitor I.L.Caragiale vine la Covasna. Micii nazdravani sunt așteptați la un spectacol in care rasul si bunadispozitie sunt garantate. Luni 13 mai 2019, ora 11:00 la Centrul Cultural din Covasna. Un geniu al comicului,…

- Exista un interes neintrerupt fața de programul inițiat de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe pentru sustinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul sau resedinta in Sfantu Gheorghe. Pana in prezent au fost emise in total 491 de carduri pentru 113 familii. Familiile cu minim trei copii pot…

- Aproximativ 400 de copii, din cinci județe au anunțat, deocamdata, participarea la Festivalul național de folclor „Izvoare covasnene” ce va avea loc saptamana viitoare, in orașul – stațiune Covasna. Festivalul, ajuns in acest an la a XX-a ediție, are ca scop promovarea folclorului, traditiilor, obiceiurilor…

- Evenimentul EU SPORT FORUM 2019, organizat de Comisia Europeana, prin Departamentul de Educatie, Tineret, Sport si Cultura, sub egida Presedintiei rotative a Romaniei la Consiliul UE, s-a desfasurat luni si marti la Bucuresti, printre principalele teme abordate numarandu-se modalitatea prin care scolile…

- Un numar de 1953 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 au fost depuse in județul Covasna, in prima etapa prevazuta in calendarul aprobat. Din totalul cererilor inregistrate in județul Covasna, 1.730 vizeaza copii care implinesc 6 ani pana la 31 august 2019, inclusiv…

- Aproximativ 60 de elevi din Sfantu Gheorghe vor participa la activitațile interactive propuse de Centrul de Cercetari Subacvatice al județului Covasna, cu ocazia programului „Școala Altfel”. Oferta cuprinde, printre altele, dialoguri dintre copii și un scafandru aflat sub apa, pe teme ce țin de protecția…

- Zabratau, Bradet și Covasna vor la acest sfarșit de saptamana evenimente in centrul carora vor fi portul, jocul și cantul popular. Locuitorii comunei Sita Buzaului se pregatesc de șezatoare! Evenimentul, unul dintre cele mai așteptate de siteni, dar nu numai, se va desfașura sambata, in data de 2…