- Unul dintre cele mai asteptate evenimente ale toamnei, „Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar Iasi“ (FITPTI), organizat de catre Teatrul „Luceafarul“, urmeaza sa aduca in atentia publicului, in perioada 4-11 octombrie, o serie de spectacole sustinute de catre invitati din 20 de…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul Petre Țurlea a publicat, incepand cu 1996, mai multe volume privind raporturile dintre romani și unguri: Ip și Traznea. Atrocitati maghiare si actiune diplomatica romaneasca (studiu si documente), Editura Enciclopedica,1996; UDMR si societatea romaneasca, Editura Romania…

- Zilele Bucureștiului 2018. Program concerte și tot ce trebuie sa știi. Rod Stewart si Gheorghe Zamfir vor concerta la Zilele Bucurestiului, care se vor desfasura in perioada 21-23 septembrie in Piata Constitutiei din Capitala. Pe 22 septembrie va avea loc un spectacol grandios 3D videomapping

- Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, in parteneriat cu Liga Scriitorilor Romani – filiala Mureș, a organizat marti dupa-amiaza lansarea carții cu titlul „Demers pentru adevar II. Comoara din Deal, Din culisele serviciilor secrete romanești. Dosarul Comoara din Deal – Sighișoara…

- A 11-a editie a festivalului Bega Bulevard are loc vineri, sambata și duminica, intre Podul Mihai Viteazul si Podul Maria. Vor fi diverse activitați pentru mici și mari, concerte și nu va lipsi tradiționala deja cursa a rațuștelor. The post Bega Bulevard 2018, cu vaporașe, concerte și cursa rațuștelor…

- E weekendul Timișoarei! Orașul de pe malul Begai iși celebreaza ziua de vineri pana duminica. Sunt trei zile de concerte, cu artiști de diverse genuri, și de plimbari cu vaporașele. The post La mulți ani, Timișoara! Trei zile de concerte și plimbari cu vaporașele / PROGRAM appeared first on deBanat.ro…

- Festivalul “Zilele Medievale ale Balgradului” ajuns la a III-a ediție se va desfașura in perioada 04 – 05 August, la Alba Iulia.Timp de doua zile, in fata Catedralei Catolice, truveri, actori, artisti, cavaleri si tinere domnite vor readuce la viata prin arta trecutul medieval al Cetatii prin ateliere…

- Vara asta este a festivalurilor! De toate felurile, de la muzica rock, jazz sau electro, la party-uri pe malul marii, de la filme premiate la marile festivaluri la pelicule horror, ți-am selectat cele mai cool evenimente ale acestui sezon. Nu mai lipsește decat sa alegi ce-ți place! UNTOLD 2-5 august…