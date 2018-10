Stiri pe aceeasi tema

- „Din pacate nu pot sa nu remarc faptul ca și aceasta reuniune internaționala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate și de etica. Acumularea de capital electoral nu ar trebui sa primeze in fața intereselor economice ale Romaniei. Este regretabil faptul ca se folosesc astfel de evenimente…

- Vara e vremea vacanțelor și a relaxarii. Este acea perioada din an in care mai uitam din griji și ne intoarcem atenția spre noi, spre dorințele noastre, spre pasiunile care ne fac viața mai frumoasa. Și, chiar daca nu ne putem ignora responsabilitațile, vara e anotimpul in care ne bucuram cel mai mult…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca partidele din opozitie ar trebui sa faca un pol anti PSD, referindu-se la formatiunea pe care o conduce, la PNL si la USR. "Modul cum conduce azi PSD tara ne obliga ca partid de opozitie sa privim cu luciditate…

- Cea de-a șaptea ediție a festivalului de teatru inchinat marelui dramaturg Ion Luca Caragiale debuteaza luni, 27 august 2018. „Bucureștii lui Caragiale” aduce in centrul Capitalei zeci de piese de teatru in aer liber, iar multe reprezentații sunt dedicate copiilor.

- Un elev din Dej participa la Festivalul de educație nonformala 2018, ce se desfașoara la Baia Mare. Acesta a fost acceptat la atelierul „Teatru prin improvizație”. Anul acesta, Baia Mare este Capitala tineretului din Romania. In acest sens, in perioada 8-13 august se desfașoara Festivalul de educație…

- Vizitele frecvente ale lui Dodon la Moscova se explica 'prin interesul vizibil de a se interconecta cat mai strans si la diverse niveluri cu elitele ruse din domeniul politic, economic, cultural si religios', explica analistul politic moldovean Dionisie Cenusa, in opinia caruia 'interactiunea excesiva…

- Din nou subiect de dezbateri - in mass media, in managementul companiilor si, in unele state, ale administratiei publice, - programul de lucru de 8 ore a ridicat in istorie vocile sindicatelor si lucratorii in strada timp de o suta de ani: de la revolutia industriala si pana sa fie obiect al Conventiei…