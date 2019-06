Stiri pe aceeasi tema

- La București a avut loc luni, 17 iunie, finala Campionatului Național de Atletism pentru Copii I, competiție la care CSS "Constantin Istrati" Campina, club coordonat de prof. Mihaela Marin, a obținut o serie de performanțe notabile.

- In perioada 04 – 07 iunie , in municipiul Targoviste, se desfașoara etapa finala a Campionatului de minifotbal „Cupa ASPR” Post-ul Etapa finala a Campionatului de minifotbal „Cupa ASPR” – editia 2019 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Eurosport Romania a achiziționat drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare. Competiția debuteaza pe 14 iunie, iar finala este programata pe 7 iulie, la Rio de Janeiro, pe stadionul Maracana. Chile este campioana en-titre, dupa ce…

- Eurosport Romania a achiziționat drepturile exclusive de difuzare pentru Copa America 2019. Acordul include drepturile TV și digitale de difuzare. Competiția debuteaza pe 14 iunie, iar finala este programata pe 7 iulie, la Rio de Janeiro, pe stadionul Maracana. Chile este campioana en-titre, dupa ce…

- ​Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost învinsa miercuri, pe teren propriu, de campioana en-titre, CSM Oradea, cu scorul de 64-62 (34-32), si în al doilea meci din cinci programate în finala Ligii Nationale. Scorul general este 0-2, potrivit News.ro. Principalii marcatori ai meciului…

- BC CSU Sibiu a pierdut surprinzator primul meci din finala campionatului național de baschet. Sibienii au fost invinși luni seara pe teren propriu de CSM CSU Oradea, scor 87-89. Lupta pentru supremație in finala campionatului de baschet a inceput cu o surpriza. Considerați favoriții, baschetbaliștii…

- Toronto Raptors mai are nevoie de o singura victorie pentru a disputa prima finala a Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA) din istoria sa, dupa victoria obtinuta joi in deplasare, cu 105-99, in fata echipei Milwaukee Bucks. Toronto Raptors conduce cu scorul general…

- In perioada 16 – 19 mai 2019, orașul Negrești Oaș va fi gazda etapei finale a campionatului național școlar de fotbal – invațamant liceal, care se desfașoara sub egida Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Competiția este organizata de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare in colaborare cu…