Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Transgaz S.A. („Transgaz”), Ion Sterian, și directorul general al Black Sea Oil & Gas SRL („BSOG”), Mark Beacom, au semnat astazi la Corbu ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectele celor doua companii in vederea preluarii productiei provenite din Proiectul Dezvoltare Gaze…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati (AFDJ) si Santierul Naval Damen Mangalia au semnat contractul de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Perseus. Contractul in valoare de peste 49 milioane lei a fost castigat de Santierul Naval Damen Mangalia,…

- In urma atentionarii ANM, judetul Constanta, mai exact localitatile: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Sacele si Fantanele se afla sub cod galben de ploi.Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting de cod galben, valabila in intervalul 18:00 19:30. Astfel, se…

- In urma unui contract de servicii geologice și servicii miniere incheiat intre Radioactiv Mineral Magurele S.A, companie aflata in portofoliul Ministerului Economiei, și societatea care deține licența de explorare aferenta perimetrului Jolotca, pentru minereuri rare și disperse și minereu polimetalic,…