Incepe exercitiul multinational Saber Guardian 2019. Mii de militari in cinci zone din tara. Unde va fi organizat in Dobrogea

- Luni, 3 iunie, incepand cu ora 10.00, vor avea loc, simultan, ceremoniile de deschidere ale Exercitiului Multinational Saber Guardian 2019 (SG19) in cinci locatii din tara unde se vor desfasura principalele activitati, astfel: Cincu, Bordusani, Babadag, Smardan, Rasnov. Jurnalistii interesati sa participe…

- Astazi 24 mai 2019, in Piața Cetații din Alba Iulia, a avut loc ceremonialul militar dedicat plecarii detașamentului Batalionului 136 Geniu ”Apulum”, format din 29 de militari și 9 mijloace tehnice, la exercițiul multinațional ”Capable Logistian 2019” ce se va desfașura in Poligonul de antrenament…

- Certificare pentru serviciul de politie aeriana intarita Eurofighter Typhoon. Foto: Agerpres/EPA. La Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta a avut loc astazi ceremonia de certificare pentru serviciul de politie aeriana întarita a detasamentului italian compus din 130 de…

- La Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica" din Cincu, judetul Brasov, va avea loc, incepand de miercuri, Resolute Castle 2019,, un exercitiu multianual de pregatire la care participa unitati de geniu din Fortele Terestre Romane si din Garda Nationala a statului Carolina de Sud, SUA.

- Arhiepiscopia Tomisului a lansat, ieri, colectia de 100 de volume cuprinzand documente din mari arhive ale lumii "Sfintii Parinti Ortodocsi. Martirii Straromani. Cuviosii cei vechi". Evenimentul a avut loc la situl arheologic situat langa Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din…

- 300 de pompieri, medici, paramedici, asistenti si voluntari din 39 de state membre și partenere simuleaza interventia in cazul unui conflict militar care afecteaza orasul in cadrul celui mai mare exercitiu medical din istoria NATO. Exercițiul denumit Vigorous Warrior 19 are loc in perioada 8 – 12 aprilie…

- Vigorous Warrior 19, exercitiul care se desfasoara in perioada 1 15 aprilie si la care participa aproximativ 2.000 de militari si voluntari civili 800 militari straini, 850 militari romani, 50 voluntari straini, 300 reprezentanti DSU si IGSU este in plina desfasurare in Centrul National de Instruire…

- In perioada 7-12 aprilie 2019 va avea loc exercitiul “Vigorous Warrior ’19”. Acesta este cel mai mare eveniment medical al NATO organizat in anul 2019. La exercitiu vor participa peste 1000 de persoane, din peste 35 de tari, forte militare si civile si se va desfasura, in urmatoarele locatii: Bucuresti,…