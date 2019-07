Incepe Electric Castle 2019. Tot ce trebuie sa stii despre festivalul din Bontida: acces, program si tips & tricks

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri incepe Electric Castle 2019, festivalul care ii aduce la Bontida, judetul Cluj, pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, arata organizatorii evenimentului. Cea de-a 7-a editie a Electric Castle are loc in perioada 17-21 iulie in spatiile de pe domeniul castelului…

- Electric Castle 2019 se desfașoara in perioada 17- 21 iulie, la castelul Banffy, Bonțida, Cluj. Vezi program pe zile, artiști, locație, preț bilete și tot ce trebuie sa știi despre festival

- Cu peste 300.000 de metri patrați amenajați de la zero pentru a deveni spațiul experiențelor de top in muzica, arte, fashion, sport și entertaiment, Electric Castle urmeaza sa-și deschida porțile miercuri, 17 iulie, ora 14:00, pentru cea de-a 7 ediție. Cu un minim de timp alocat in timpul ramas pana…

