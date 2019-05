Începe ediția de vară a Salonului Industriei Ușoare. Peste 65 de producători v-au pregătit surprize Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș gazduiește, in perioada 22 – 26 mai 2019, ediția de vara a Salonului Industriei Ușoare, un eveniment devenit deja tradițional. Producatorii vor expune spre vanzare o gama larga de produse de calitate superioara, la prețuri adaptate tuturor categoriilor de cumparatori. Veți putea gasi articole de sezon precum imbracaminte, lenjerie intima, incalțaminte, marochinarie, accesorii dar și articole de pielarie, blanarie, produse cosmetice și naturiste, parfumuri, bijuterii din aur și argint, gablonturi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

