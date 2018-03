Incepe constructia BRUA Transgaz a anuntat ca vineri s-a semnat contractul sectorial de lucrari avand ca obiect „Lucrari de executie pentru statiile de comprimare STC PODISOR, STC BIBESTI si STC JUPA din cadrul proiectului: ”DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE CORIDORUL BULGARIA – ROMANIA – UNGARIA – AUSTRIA, FAZA 1(BRUA – Faza 1)”, anunt de participare […] Incepe constructia BRUA is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca in Capitala si in multe zone din tara inca se vad urmarile ninsorilor din ultimele zile, calendarul ne indica faptul ca, de vreme ce am ajuns in pragul ultimei duminici a lunii martie, se face trecerea la ora de vara. Fata de anii trecuti, cand acest aspect putea reprezenta un stres…

- Cand te uiti la ei nu sesizezi mari deosebiri. Codrin Stefanescu este un mare patriot, ceea ce i se intampla si lui Rares Bogdan. Primul a luptat la baricada de la Inter, in ’89. Al doilea, in lipsa baricadei, patrioteaza (patrioteste o fi mai corect?) la televizor, intr-o emisiune despre care Codrin…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun a emis Decizia exhaustiva nr.1 /21.03.2018 pentru proiectul de interes comun: “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national…

- Peste 600 de infractiuni constatate, peste 1.100 de sanctiuni contraventionale aplicate, 19 urmariti depistati si 125 de persoane surprinse in flagrant delict ndash; este bilantul zilei de ieri al Politiei Romane. In cursul zilei de ieri, 21 martie, peste 12.000 de politisti au fost la datorie, fiind…

- Atat Laura Codruta Kovesi, cat si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, au ajuns miercuri dimineata, cu putin inainte de ora 10, la Consiliul Superior al Magistraturii. Cei doi urmeaza sa fie audiati de catre reprezentantii Sectiei de procurori de la CSM, odata ce Inspectia Judiciara a inceput o actiune…

- In cadrul unui briefing de presa, PD-ul a anunțat despre construcția unei arene sportive in localitatea Stauceni. Construcția va incepe de curand și va fi realizata timp de un an. Insa, proiectul viitoarei Arene Sportive elaborate de niște experți de la Guvern, dupa cum s-a exprimat liderul PDM, Vladimir…

- Omul care se adresa ascultatorilor emisiunii sale de la radio – de la Pro FM, mai exact – cu “Salutare, natiune!”, care multora le-a ramas in memorie gratie felului sau transant de a spune lucrurilor pe nume a parasit aceasta lume la 56 de ani. Informatia ca Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare,…

- Demersurile facute de fostii presedinti ai CJ Dambovita, respectiv senatorul Adrian Tutuianu si Alexandru Oprea alaturi de vicepresedintii Consiliul Judetean Dambovita si unitatea administrativ – teritoriala Moroeni pentru atestarea zonei Moroeni – Pestera -Padina ca statiune de interes national, joi,…

- 9.485 de elevi din judetul Constanta participa la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 19 22 martie 2018, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Probele se deruleaza in 61 de…

- Elena Udrea nu si-a ascuns nemultumirea fata de decizia lui Sebastian Ghita de a-i arata doar lui Ion Cristoiu – cel care a realizat un interviu cu fostul deputat aflat la Belgrad – o fotografie pe telefonul mobil menita sa ateste spusele celui intai, cum ca actuala sefa a DNA-ului ar fi fost la el…

- Dupa ce actualul sef al PSD ii mentionase numele, in seria afirmatiilor pe care le-a facut seara trecuta, la TV, sustinand, intre altele, ca Oprea i-ar fi spus ca “a vorbit la statul de drept” – inaintea Congresului din 2015 – si ca Zgonea ar fi trebuit sa fie numarul 1 in Partidul Social Democrat,…

- Ministrul Chiril Gaburici a prezidat astazi prima ședința a Grupului de lucru privind implementarea proiectului de edificare a arenei polivalente "Arena Chișinau", care s-a desfașurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

- Este prima decizie dupa incidentul violent de la finalul partidei PAOK si AEK Atena, cand Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a intrat pe teren cu pistolul si i-a amenintat pe arbitrii care anulasera golul echipei sale in minutul 90. Liga va fi suspendata pe o perioada…

- In conditiile in care numele sau a fost vehiculat intens, in ultima vreme, drept candidatul pe care reprezentanti ai formatiunii pe care o conduce l-ar vedea potrivit in postura de prezidentiabil ALDE, a venit o intrebare fireasca: ia pana la urma sau nu in considerare Calin Popescu Tariceanu un astfel…

- Patru ore : atat am asteptat o echipa de interventie de-a astora de la lumina, cum ii ziceam noi pe vremuri. Cand era IDEB si nu cadea curentul atat de des. E adevarat, se intrerupea programat, se faceau economii mai ales in ultimii ani ’80, dar acum parca-i si mai si. Acum, in 2018. Parca […] Enel,…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state."Discut cu colegi din generatiile un pic…

- In urma semnalelor publice aparute in ultima vreme, compania Trasgaz da asigurari, in mod oficial, ca BRUA, cel mai important proiect de infrastructura din Romania la ora actuala, se afla in grafic si va continua. Cititi si: „Omuletii verzi”, sabotaj la BRUA! Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul…

- Dupa 14 ani de cand e membru al Partidului Social Democrat, fostul ministru al Sanatatii, actualmente vicepresedinte al PSD, isi doreste sa ajunga numarul 2 in formatiune. Adica spera sa obtina functia de presedinte executiv, pe care o detine la momentul de fata Niculae Badalau. Cu o zi inainte de data-limita…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Opinia publica afla, marti, decizia pe care au luat-o, in cursul acestei zile, reprezentantii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in privinta lui Mircea Negulescu, supranumit in spatiul public drept “procurorul Portocala”. In prima faza, s-a aflat ca, exclus din magistratura…

- The pressure exerted on the members of the Federation of Free Trade Unions in Education (FSLI) , which have decided to boycott the simulation of the national evaluation exam, are very high, George Purcaru, first vice president of FSLI told AGERPRES. He pointed out that there were occasions…

- „Ca in fiecare an, circulatia rutiera va fi redirectionata pe drumul national II-55 prin pasul Republika, pe itinerariul: Ruse - Veliko Tarnovo – Debelet – Pasul Republika – Gurkovo – Kazanlak si in sens invers”, potrivit unui comunicat MAE. In conformitate cu legislatia bulgara, pe perioada…

- Consiliul General al Capitalei a fost in sedinta, in prima parte a zilei de joi, tema principala fiind desemnarea unui administrator special la RADET. Pe langa trimiterile la acest aspect, insa, primarul Capitalei a facut referire si la starea vremii. Iar vestile despre temperaturile din cea de-a doua…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor s-a aflat, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul…

- Sistemul national de transport al gazelor se afla de marti dimineata, de la ora 7.00, in stare de dezechilibru, ceea ce inseamna ca volumul de gaze din conducte este sub nivelul optim. De cateva ore, sistemul national de transport se afla foarte aproape de starea de risc, care insemna ca nu sunt suficient…

- In conditiile in care autoritatile au decis ca pana la finele saptamanii micutii de gradinita, dar si elevii de scoala si liceu din Bucuresti sa nu mearga la cursuri, la nivelul Primariei sectorului 1 s-au cautat solutii pentru parintii care nu au unde sa isi lase copiii, pe timpul in care unitatile…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national de transport si…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Plati nelegale la Ministerul Turismului, in 2016. Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate. In plus, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Cel putin 20 de oameni au fost evacuati dintr-un cartier al capitalei italiene Roma, dupa ce drumul s-a prabusit langa un santier. Santierul a fost inchis iar primarul promite ca vinovatii vor plati.

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Intr-o postare pe facebook, deputatul social democrat Marcel Ciolacu asigura buzoienii ca se vor continua investitiile in Buzau: “Anul acesta vom incepe cele mai ample lucrari de modernizare pe care le-a cunoscut județul Buzau de-a lungul timpului.

- Precum China, Emiratele sau Brazilia, Turcia vrea sa devina un gigant al aviatiei mondiale. Al treilea aeroport din Istanbul, unul din cele mai mari din lume, se va deschide in 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al Transporturilor, Ahmet Arslan. Constructia uriasului aeroport este finalizata in…

- Locuitorii cartierului bucurestean trebuie sa mai astepte finalizarea Magistralei 5 de metrou pana prin trimestrul 1 al anului 2019, cel mai optimist termen anuntat de autoritati, desi trebuia sa fie gata anul acesta, si asta dupa nenumarate amanari. Constructia noilor statii e aproape gata, insa amenajarea…

- Seria concertelor din luna februarie, continua la Filarmonica Brasov. Lucrari scrise de D. Sostakovici si P.I Ceaikovski vor incanta publicul in seara de 9 februarie 2018, cand la pupitrul dirijoral se va afla dirijorul brasovean Cristian Orosanu, iar solista va fi violonista Ioana Cristina…

- Ford Trucks, marca importata și distribuita in Romania de Cefin Trucks, a aniversat un an de activitate. Construcția brandului Ford Trucks in țara noastra a presupus, pana in prezent, investiții de 4,5 milioane euro. Pentru 2018, compania vizeaza atingerea unri cote de 5% din piața romaneasca.

- La inceputul lunii decembrie 2018, printr-o interpelare, deputatul USR pentru Diaspora, Daniel Nicolae Popescu, a cerut explicații fostului ministru al Transporturilor, Felix Stroe, despre situația deplorabila in care se afla Gara de Nord din București....

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- Bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 este gata. El urmeaza sa fie supus votului Consiliului General al Muncipiului București (CGMB). Potrivit datelor din Bugetul propus pentru anul acesta peste 100 de milioane de euro sunt destinați investițiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura…

- Parcurgand capitolul dedicat invatamantului dobrogean, scris de inspectorul sef Ioan Georgescu in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, realizam cu atat mai mult valoarea de adevar a butadei "Istoria se repeta ldquo;, evident, cu nuanta ei de... sarcasm.…

- Autoritatile vor sa construiasca prima linie de metrou pe directia est - vest, asta pentru a lega comunele limitrofe Floresti si Apahida. Acolo locuiesc cel putin 50 de mii de oameni care vin la serviciu in oras. „Lista de investitii pentru anul 2018 contine un capitol care se refera la alocarea unor…

- Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara s-au impartit in echipe si au luat „cu asalt” soselele din judetul nostru. Cea mai importanta dintre ele, respectiv DN 7, pe segmentul Arad-Nadlac, a intrat la reparatii inca de la inceputul saptamanii. Potrivit celor de la DRDP Timisoara,…

- "Vom reusi sa facem o tara mai buna si un trai mai bun pentru romani" Bugetul promulgat miercuri de presedintele Klaus Iohannis, dar cu formularea mai multor critici si rezerve, a fost adoptat de Parlament cu trei zile înainte de Craciun. Coalitia PSD- ALDE îl considera unul echilibrat,…

- 50 de ani. E mult sau e putin jumatate de secol E o viata de om... Cu cativa ani in plus sau in minus. Jumatate de veac avea si presa constanteana in anul 1928, atunci cand a aparut lucrarea etalon "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, coordonata de Constantin Bratescu si…