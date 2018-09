Începe Congresul de management şi politici culturale ENCATC 2018 Congresul ENCATC 2018 incepe miercuri la Bucuresti, timp de patru zile profesori universitari, cercetatori, profesionisti din sectorul cultural, doctoranzi, artisti, studenti si jurnalisti din lumea intreaga urmand sa discute despre transformarile culturale actuale cu impact major asupra modului de intelegere si abordare a managementului si politicilor in domeniu.



Congresul ENCATC de la Bucuresti aduce in prim plan identitatea europeana si patrimoniul cultural al zilelor noastre in contextul schimbarilor globale si europene din ultimii 30 de ani, au precizat organizatorii.



Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro

Sursa articol: AgerPres.ro

