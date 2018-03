Stiri pe aceeasi tema

- O platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede…

- DAI-TECH, producatorul brandului de IT&C, nJoy este pentru al doilea an consecutiv in topul publicatiei Inc. 5000 Europe destinat companiilor private care au parte de o dezvoltare accelerata pe teritoriul Europei. Compania de componente si accesorii pentru calculatoare a avut o crestere…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al...

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de migranți. Persoanele suspectate de procurori cereau migranților 5.000 de euro pentru a-i ajuta sa ajunga in occident. Percheziții de amploare au loc in Romania și Germania pentru destructurarea…

- Procurorii DIICOT Timișoara, ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticoruție și de la Crima Organizata fac descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Operațiunea are loc simultan și in Germania, pentru destructurarea uneia dintre cele mai mari…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Retailerul grec Jumbo a inaugurat un nou magazin in Bucuresti, in suprafata de 11.460 de metri patrati. Reteaua Jumbo din Romania a ajuns astfel la noua magazine, un numar egal cu cel al magazinelor retailerului de jucarii din Bulgaria. Reteaua mai cuprinde 51 de magazine Jumbo in Grecia si cinci…

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, la PTF Negru Voda – Kardam, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere al Garzii de Coasta si din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna…

- Politistii de frontiera romani si bulgari au desfasurat o ampla actiune de combatere a migratiei ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunsi in mai multe microbuze ce veneau din Turcia si erau conduse de cetateni din R. Moldova, treisprezece cetateni irakieni si iranieni, care incercau sa intre ilegal…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, are loc dupa publicarea strategiei UE cu privire la modul aducerii regiunii Balcanilor, in care Rusia, China si Turcia au de asemenea interese,…

- Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc astazi, de la ora 11, in Aula Universitatii „Gh. Asachi" din corpul din Copou, urmand ca, mai apoi, pana pe data de 4 martie, studenti din Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan sa participe la probele competitiei. „Suntem deosebit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Este pentru a doua oara cand TUIASI este gazda acestei competitii, in Iasi fiind asteptati sa ajunga inca de pe 27 februarie zeci de studenti de la 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan. Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc miercuri,…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Targul de turism 2018 a venit și in acest an cu oferte destul de generoase pentru cei dornici de vacanțe ieftine, astfel ca reducerile au fost de pana la 50% pentru ofertele early booking. Mai jos, puteți gasi cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte pentru o vacanța estivala in 2018. Și daca inca…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani, turoperatorul low-cost Europa Travel a pregatit oferte tentante pentru ediția din februarie a Targului de Turism desfașurat online pe europatravel.ro . Printre surprize se numara reducerile Early Booking de pana la 50% la charterele cu avion in Grecia și la circuitele…

- Echipa Romaniei a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, sambata, la Campionatele Balcanice de atletism in sala rezervate seniorilor, de la Istanbul, cu cinci medalii de aur, cinci de argint si cinci de bronz. Podiumul a fost completat de Turcia (3-5-2) si Bulgaria (3-3-4). Din pacate, cei doi…

- Soldati din SUA, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Romania se vor antrena in perioada 12-16 februarie la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag.

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru, potrivit Hotnews.ro. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Sportivii de la CSS Unirea Iasi au obtinut trei medalii de aur la Cupa Severinului la judo, turneu international care a adus la start circa 600 de sportivi din Croatia, Bulgaria, Serbia, Moldova, Grecia, Macedonia si Romania. La categoria under 18 ani, Cosmin Bucataru (categoria 66 de kilograme),…

- Angajații din Romania sunt in top atunci cand vine vorba de numarul de ore lucrate pe saptamana de europeni. Cel mai mult stau la serviciu angajații din Marea Britanie. Clasamentul european pune Romania intre primele zece țari atunci cand vine vorba de numarul de ore pe care il petrec la serviciu angajații.…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei state membre UE au inregistrat in perioada iulie - septembrie 2017 o crestere a datoriei guvernamentale ca raport din PIB, in timp ce in 24 state membre (inclusiv in Romania) datoria guvernamentala a coborat iar in Letonia a ramas stabila. Cel mai…

- Agentia de turism Cocktail Holidays a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 18 milioane de euro, in crestere cu 10% fata de anul anterior. Compania specializata in vacante de tip charter, circuite si programe de seniori estimeaza pentru anul in curs pastrarea trendului de crestere…

- Așa se intitula un articol al lui Gheorghe Bratianu aparut in „Timpul”, in martie 1938. Sa ne amintim, era o vreme in care orizontul din jurul țarii era amenințator oriunde priveai și reputatul istoric propusese ca Romania sa faca efortul diplomatic pentru a lega o alianța „de la Baltica la Marea Neagra”,…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- LIVE BLOG Tragerea la sorți, Liga Națiunilor 2018. Pe 24 ianuarie 2018, la Lausanne, tricolorii iși vor afla adversarii din noua competiție organizata de UEFA. Romania este cap de serie in seria C. La finalul preliminariilor CM 2018, pe baza coeficientului UEFA, s-au stabilit cele patru serii ale Ligii…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Un cutremur de magnitudine 5 a avut loc, aproape de Romania, la 06.24 Ora Romaniei, la granita dintre Grecia, Macedonia si Bulgaria, la numai zece kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 41.22 N ; 22.83 E la 145 km SE de Skopje…

- In perioada in care ne aflam, a sosirii noului an, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu va acționa in efectiv suplimentar, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, impreuna cu jandarmii, și pentru prevenirea oricaror fapte antisociale. Polițiștii din structurile de ordine publica, investigații…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementeaza, in perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul “LIFELONG MATHS”, care vizeaza activitati de invatare si intalniri transnationale pentru elevi si profesori din cinci tari, respectiv din Turcia, Romania, Macedonia, Italia…

- In țari ca Romania, Grecia, Bulgaria, Craiunul se sarbatorește pe 25 decembrie. Rusia, Serbia sau Ierusalim serbeaza pe 7 ianuarie. Ion Andronache, student la Academia de Teologie Ortodoxa din Chișinau vorbește despre data cand trebuie sa sarbatorim Craciunul.

- Piețele Clujului, raiul profitorilor FOTO Halele agroalimentare ale Clujului sunt concepute pentru a ajuta micii producatori locali sa vanda ceea ce au in gradina sau pe camp, iar pe locuitorii din oraș sa aiba acces la produsele de aici. De fapt unii se folosesc de acest pretext pentru a vinde marfuri…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…