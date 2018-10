Începe cea mai mare operaţiune antiteroristă europeană Este vorba despre cea mai mare operatiune antiterorista europeana. Exercițiul, care va dura cateva zile, va testa colaborarea, informeaza agenția europeana specializata in represiunea impotriva criminalitații, Europol. Agenția a semnat, de asemenea, un acord de colaborare cu unitațile de poliție din 31 de țari. Scenariului testat este urmatorul: teroriștii lovesc șapte locuri diferite in Europa. In Slovacia, ei iau ostatici in timpul unui concert, in Marea Baltica se confrunta cu un feribot, o bomba explodeaza in metroul din Varșovia. "Terorismul si crima organizata nu cunosc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

