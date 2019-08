Începe cea de a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional "George Enescu" Prezențele muzicienilor din Orchestra simfonica și din Corul Filarmonicii „George Enescu” in cea de a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”, 31 august-22 septembrie 2019 Ca de fiecare data, pentru muzicienii din Orchestra simfonica și din Corul Filarmonicii „George Enescu”, o participare consistenta in evenimentele Festivalului Internațional „George Enescu” este, in egala masura, o onoare și o placere. Experiențele extraordinare ale colaborarilor cu parte dintre cei mai importanți dirijori și soliști ai momentului raman amintiri puternice, atat in istoria instituției cat și… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 31 august-22 septembrie 2019 Ca de fiecare data, pentru muzicienii din Orchestra simfonica și din Corul Filarmonicii „George Enescu”, o participare consistenta in evenimentele Festivalului Internațional „George Enescu” este, in egala masura, o onoare și o placere. Experiențele extraordinare ale colaborarilor…

- Cea de a treia editie a festivalului „Craiova Jazz Festival” aduce in luna urmatoare 4 zile de concerte si evenimente, dedicate improvizatiei si libertatii in muzica. Organizata de Filarmonica „Oltenia”, cea de a trei editie a festivalului propune iubitorilor de muzica, in perioada 14 – 17 septembrie,…

- Orchestra Nationala a Frantei va sustine, pe 6 septembrie, un concert la Sala Palatului, cu incepere de la ora 19.30. In program: „Poemul simfonic Mazeppa” si „Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra in la major”, de Liszt, „Tablouri dintr-o expozitie”, de Musorgski/ Ravel. La pian va fi Evgeny Kissin,…

- "Cred ca vrea sa ne intalnim", a declarat Trump la conferinta de presa de la finalul summitului G7 de la Biarritz. El a adaugat ca ar fi de acord sa se intalneasca cu Rouhani "daca conditiile ar fi corecte sau corespunzatoare".La Biarritz, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat…

- Televiziunea Romana transmite și cea de-a XXIV-a editie a Festivalului International George Enescu. Telespectatorii vor putea urmari concertele Orchestrei Nationale a Franței, Capelei de Stat din Dresda, Orchestrei Regale Concertgebouw Amsterdam sau ale Orchestrei Simfonice Academice de

- Este al treile week-end la rand in care municipiul Aiud o ține tot intr-o petrecere. Dupa acele „Serbari ale mestesugarilor”, in care mulți cetateni s-au simțit ca in Ungaria deoarece in proportie de peste 80% limba vorbita era maghiara, dupa fenomenalul „Festival International de Folclor”, iata ca…

- Pentru sarbatoarea nationala a Frantei, 14 iulie, Orchestra Nationala, Radio France si artisti de renume mondial, intre care Roberto Alagna, Gaelle Arquez si Khatia Buniastishvili, vor produce un spectacol impresionant inaintea focului de artificii, noteaza Le Parisien, relateaza news.roDin…

- Capodoperele "Rhapsody in Blu" pentru pian si orchestra, de George Gershwin, si "Carmina Burana", cantata scenica de Carl Orff, vor face parte, joi si vineri, de la ora 19.00, din programul care va inchide stagiunea simfonica aniversara 2018-2019 a Filarmonicii “George Enescu”.