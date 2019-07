Începe campionatul de minifotbal „Cupa Cartierelor” Politistii de proximitate din cadrul Politiei municipiului Buzau vor organiza si in aceasta vara „Cupa Cartierelor”, campionat de minifotbal dedicat copiilor si tinerilor. Ajuns la a XI-a editie, campionatul „Cupa Cartierelor” se va desfasura in perioada 15 iulie – 9 august, pe trei categorii de varsta („pana la 16 ani”, „intre 16 si 20 ani” si „mai mari de 20 ani”) si se doreste a fi o alternativa pentru petrecerea timpului liber oferita de politistii de proximitate copiilor si tinerilor din municipiu. Politistii de proximitate ii invita pe cei care doresc sa participe la aceasta competitie sa… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

