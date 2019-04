Incepe campania electorala pentru europarlamentare si referendumul declansat de presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe posturile de radio si televiziune are loc in perioada 27 aprilie 2019 (ora 00.00) - 25 mai 2019 (ora 07.00), iar principalele posturi de stiri au anuntat si cat costa prezenta promovarii spoturilor...

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, in cursa pentru un loc in PE se vor “lupta” 13 formatiuni politice si trei independenti pentru a-i convinge pe alegatori ca merita sa-i reprezinte in forurile europene in urmatorii cinci ani, informeaza AGERPRES . Pe 25 mai, la ora…

- Președintele Pro Romania Suceava, deputatul Catalin Nechifor, considera ca prin convocarea unui referendum pe justiție, in data de 26 mai, președintele Romaniei se va putea implica in campania electorala pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc in aceeași zi. Catalin Nechifor a declarat…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…

- Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai isi exprima "dezaprobarea cu privire la modalitatea de adoptare si la unele dintre dispozitiile recentei Ordonante de Urgenta nr.7/2019, de natura sa aduca atingere independentei magistratilor si normalei functionari a sistemului judiciar"."Avem…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea privind legea de aprobare a OUG referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor. PNL si USR au sesizat in luna decembrie CCR in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) si Ministerul Afacerilor Interne au elaborat o Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European. Printre altele, se prevad masuri mai stricte de finantare a campaniei electorale, inregistrarea…