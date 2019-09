Stiri pe aceeasi tema

- In urmatorii 3 ani, Ministerul Sanatatii va primi de la Uniunea Europeana, aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania. „Am depus in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), 7 proiecte de interes…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, duminica, ca, in urmatorii 3 ani, va primi de la Uniunea Europeana aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania. Am depus in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa…

- Ministerul Sanatatii va primi de la Uniunea Europeana, in urmatorii trei ani, aproximativ 22 de milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania. “Am depus in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA) sapte proiecte…

- Ministerul Sanatatii va primi de la Uniunea Europeana, in urmatorii 3 ani, aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania.

- Ministerul Sanatatii va primi de la Uniunea Europeana, in urmatorii 3 ani, aproximativ 22 milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania.

- Ministerul Sanatatii va primi de la Uniunea Europeana, in urmatorii trei ani, aproximativ 22 de milioane de lei de pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza cresterea gradului de vaccinare in Romania.

- Pompierul salvator Mihai Sfetcu, ars in misiune in Mehedinți, in aprilie, este plimbat intre doua spitale, deși are rani deschise, dupa cum Libertatea a dezvaluit. Barbatul poate primi un tratament mai bun, in Germania, insa are nevoie de bani. Astfel, oamenii s-au mobilizat și au organizat o strangere…

- Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de...