Începe campania de recrutare. Serviciul militar este OBLIGATORIU "Ne indeplinim datoria nationala si beneficiem de avantaje concrete", scrie intr-un anunt aparut miercuri in cotidianul "Al Massae", insotit de o fotografie cu tineri in uniforma, cu referire la soldele lunare cuprinse intre 1.050 si 2.100 de dirhami (95-195 euro) ce vor fi primite de recruti.



Desi intrarea in randurile armatei este definita ca obligatorie pentru tinerii intre 19 si 25 de ani, aceasta va fi voluntara pentru femei si pentru numerosii tineri care locuiesc in strainatate si au cetatenie marocana. Vor fi scutiti cei care studiaza si cei care intretin o familie.



