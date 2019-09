Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat luni seara ca reprezentantii formatiunii au decis sa renunte la continuarea guvernarii impreuna cu PSD. El a anuntat ca ALDE va ramane in opozitie, iar el isi va prezenta demisia din functia de presedinte al Senatului. Tariceanu a precizat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca poziția Romaniei in UE și conduita acesteia la Bruxelles nu se ridica la potențialul pe care țara il are, insa lucrurile pot fi imbunatațite in acest sens.„Observam ca rolul nostru in UE este mai complex și mai nuantat.…

- 'Rolul nostru in UE este mai complex si mai nuantat. (...) Pozitia pe care o detine Romania in interiorul Uniunii nu se ridica la potentialul pe care cred ca il avem ca tara si in mod cert la asteptarile si aspiratiile noastre. Conduita Romaniei la Bruxelles si in alte capitale relevante pentru politicile…

- "Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție putea fi desființata inca de la inceputul anului, daca Senatul ar fi aprobat proiectul de lege depus de PNL! GRECO da dreptate PNL – aceasta secție este o anomalie. Romania este un stat democratic. PSD și ALDE au crezut ca se pot folosi…

- Victor Ciorbea a trimis luni un comunicat oficial prin care anunța ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat. Tot astazi, coaliția de guvernare a stabilit ca aceasta funcție va reveni ALDE. „Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa președinților Senatului și Camerei Deputaților,…

- Senatorul PSD de Vrancea Cristian Dumitrescu, care este președintele Comisiei de politica externa din Senatul Romaniei, a participat, ieri, impreuna cu Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, la o intalnire cu E.S. Abdel Fattah el-Sisi, presedintele Republicii Arabe Egipt. In cadrul acestei…

- Republica Araba Egipt este unul dintre cei mai importanti parteneri economici ai Romaniei din Orientul Mijlociu si regiunea africana, a subliniat joi presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in cadrul intrevederii cu presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi. Potrivit unui comunicat…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat luni dupa ce Senatul a respins solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. Șeful statului susține ca PSD si ALDE obstrucționeaza justiția pentru protejarea președintelui Senatului. „PSD si ALDE continua sa obstructioneze…