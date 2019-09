Stiri pe aceeasi tema

- In etapa secunda a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele:Viitorul Fantanele Gloria Baneasa 2 2 la seniori 4 6 la junioriFarul Tuzla CS Navodari 1 1 0 9CS Lipnita Carvan Emaus Cernavoda 10 0 1 7Gloria Albesti Viitorul Pecineaga 4 1 8 3Stiinta Acalab Poarta Alba Portul…

- Deschisa, ieri, de intalnirile Viitorul Fantanele Gloria Baneasa 4 6 la juniori, 2 2 la seniori si Farul Tuzla CS Navodari 0 9 la juniori, 1 1 la seniori , etapa a doua a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta continua sambata, 24 august, dupa programul: de la orele 14.30 juniorii 16.30 seniorii…

- Adunarea Generala a AJF Maramures a stabilit sistemul competitional pentru sezonul 2019/2020 Azi, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Judetene de Fotbal Maramures (presedinte Zoltan Szekely) membrii afiliati au stabilit sistemul competitional pentru sezonul 2019/2020. Fata de sezoanele precedente,…

- Fotbalul mic TRANSFERURI… Gruparea antrenata de Cornel Cracea i-a cedat sub forma de imprumut pana la finalul sezonului 2019-2020 pe Ionut Ailenei (portar), Marcel Chiorean (fundas), Andrei Mihai (fundas), Vali Hagiu (mijlocas) si Auras June (mijlocas) la echipa de Liga 3, Foresta Suceava. Sporting…

- Fotbalul mic MARCATOR… Cel mai bun marcator din editia 2018-2019 a Ligii 5 este mijlocasul celor de la Unirea Negresti, Ionut Cretu, cu 21 de goluri. Podiumul este completat de Ioan Ifrim (Inter Sport Vaslui), cu 20 de goluri, si Marius Nastasa (Avantul Zapodeni), cu 18 reusite. O noua performanta pentru…

- Incepand cu sezonul 2020/2021, toate echipele care vor activa in campionatul Ligii 1 trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de a evolua in Liga I. Echipele…

- Fotbalul mic DORINTA… Sporting Juniorul Vaslui a facut o cerere oficiala la AJF Vaslui pentru a primi un loc in Liga 4. Totul se va decide in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Judetene de Fotbal Vaslui care va avea loc pe 4 iulie. Regulamentul FRF spune ca un club care are echipe in Liga Elitelor…

- Odata cu apropierea zilei reunirii lotului FC Petrolul Ploiești, in vederea debutului pregatirilor pentru ediția 2019-2020 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, se inmulțesc și zvonurile cu privire la numele fotbaliștilor care ar fi semnat deja contracte sau urmeaza s-o faca, dar și a celor chemați…